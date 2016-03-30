und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Info - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 700
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es erlaubt es Ihnen Spread, Swap, minimaler stop limit, Kurs eines Punktes und weitere Dinge zu berechnen:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8459
Aufgrund der angeblichen Fehler (24k) innerhalb des Journals, schaffte es dieses Skript nicht in die Championships. Vielleicht nächstes Jahr : ) Bis jetzt konnte ich keine weiteren Fehler finden. "The Grid" (Ein massiver Hedger)ist in Vorbereitung...open_close&stochastic_strategy
Die Testdaten sind in der Datei tester.rar . Der EA wurde in dem Zeitraum vom 29.09 bis zum 30.09 getstet, weil diese Strategie für M1 ausgelegt ist. Aber leider funktioniert diese Strategie nicht immer. In manchen Fällen wird eine Position nicht geschlossen und wird daher negativ.
Ich habe diesen in die Karte auf Basis des MQL4 Lehrmaterials entwickelt. Dieser modifizierte EA ist ebenfalls aus diesem Material. Es handelt sich um Standardfunktion da ich zur Zeit noch nichts Besseres selber entwickeln kann. Nur das Herzstück wurde von mir modifiziert ist.Price Channel
Price Channel Indikator.