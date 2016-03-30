CodeBaseKategorien
Indikatoren

Vegas - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
786
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Vegas1HR.mq4 (5.95 KB) ansehen
Indikator Vegas.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8385

