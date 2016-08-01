CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

T3 Taotra - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
731
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator T3 Taotra.






Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8345

Taf Taf

Der Indikator Taf.

Laguerre Laguerre

Der Indikator Laguerre.

Schaff Trend Schaff Trend

Der Indikator Schaff Trend.

BarTimer BarTimer

Die Darstellung der laufenden Position der Zeit im Verhältnis zum Anfang und zum Ende des Stabes. Außerdem gibt es ein Verhältnis zwischen dem zeitlichen Abstand vom Anfang des Stabes und der Dauer des ganzen Stabes in Prozenten. Ein nützlicher Informant, um einen richtigen Zeitpunkt der Transaktion zu wählen.