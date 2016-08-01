Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Price Channel - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 822
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Price Channel.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8377
BarTimer
Die Darstellung der laufenden Position der Zeit im Verhältnis zum Anfang und zum Ende des Stabes. Außerdem gibt es ein Verhältnis zwischen dem zeitlichen Abstand vom Anfang des Stabes und der Dauer des ganzen Stabes in Prozenten. Ein nützlicher Informant, um einen richtigen Zeitpunkt der Transaktion zu wählen.Schaff Trend
Der Indikator Schaff Trend.
Divergence Trader
Der Expert Advisor Divergence Trader.DFC Next
Der Indikator DFC Next.