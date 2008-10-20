它显示了当前时间在柱的开始到结束之间的位置. 以及从柱开始的时间算起的占整个柱时间的百分比比例. 此信息对选择交易决定时间有用.

例如, 我在烛形开始的前20%建仓还是在80%后建仓. 前一种情况, 会考虑账户中前面的烛形, 而第二种情况只看当前柱. 我想这对于想在长一些的间歇做交易会有所需求.

BarTimer

