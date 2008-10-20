请观看如何免费下载自动交易
它显示了当前时间在柱的开始到结束之间的位置. 以及从柱开始的时间算起的占整个柱时间的百分比比例. 此信息对选择交易决定时间有用.
例如, 我在烛形开始的前20%建仓还是在80%后建仓. 前一种情况, 会考虑账户中前面的烛形, 而第二种情况只看当前柱. 我想这对于想在长一些的间歇做交易会有所需求.
去趋势价格震荡指标(Detrended Price Oscillator)
去趋势价格震荡指标 (DPO) 看起来类似于移动平均, 因为它在价格上使用同样的方式过滤了方向(趋势).MACDVesrion2_MOD
MACDVersion2_ Mod 是 MACDVersion2的一个修改版本，显示一些附加信息。
发个新写的gbpjpy,eurjpy,usdjpy三个货币对共振的指标
在同一个 指标图上，可显示gbpjpy,eurjpy,usdjpy三个货币对在当前周期涨跌的状态的指标线，从而观察他们的相关性和共振性 本指标为9个周期的平均涨跌线Improve
没有人知道怎样改善这个智能交易？ 干杯！