Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Divergence Trader - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 857
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor Divergence Trader.
Test-Ergebnisse:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8379
Price Channel
Der Indikator Price Channel.BarTimer
Die Darstellung der laufenden Position der Zeit im Verhältnis zum Anfang und zum Ende des Stabes. Außerdem gibt es ein Verhältnis zwischen dem zeitlichen Abstand vom Anfang des Stabes und der Dauer des ganzen Stabes in Prozenten. Ein nützlicher Informant, um einen richtigen Zeitpunkt der Transaktion zu wählen.
DFC Next
Der Indikator DFC Next.DeMarker Pivots
Der Indikator DeMarker Pivots.