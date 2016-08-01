Der Keltner-Kanal bestimmt die wichtigsten Trends.

Der Indikator iTrend bezeichnet den Beginn und das Ende eines Trends.

Der Indikator sieht wie MA aus, weil er die Preisrichtung (den Trend) nach demselben Prinzip filtert.

Zwei CCI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden in einem Subfenster.