Indikatoren

AltrTrend Signal v2 2 - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator gibt die Trendwende-Signale. Der grüne Kreis ist der Bullish-Trend, der rote Kreis ist der Bearish-Trend.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8327

