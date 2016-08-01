Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AltrTrend Signal v2 2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1251
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator gibt die Trendwende-Signale. Der grüne Kreis ist der Bullish-Trend, der rote Kreis ist der Bearish-Trend.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8327
Summary Report In Points
Ein Skript zur Bewertung der in das Client Terminal heruntergeladenen Handelsgeschichte. Die Bewertung ist in Punkten.gpfTCPivotStop
Ein auf dem Durchbruch von Intraday-Ebenen der Unterstützung / des Widerstands vom Pivot-Indikatoren basierendes System.
Aroon Oscillator
Der Oszillator bezeichnet schnell das Ende des Preistrends und den Beginn der Preisbewegung im horizontalen Intervall und zur Wende.Keltner Channel
Der Keltner-Kanal bestimmt die wichtigsten Trends.