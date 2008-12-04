代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Coloured Days on Chart - MetaTrader 4脚本

Jason Robinson | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
6044
等级:
(4)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个指标在图表中将交易日分成两种不同颜色.

No_of_days_to_colour

Colour1

Colour2




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8270

CCI_onMA_MAs CCI_onMA_MAs

指标 CCI_onMA的升级版.

MultiStrend MultiStrend

指标MultiStrend。和指标 Supertrend 一起使用。

ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4 ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4

数据库 YURAZ , 可以节省切换时间并且能够恢复标准时间

Momo_trades Momo_trades

创建智能交易的测试描述被公布在"Kroufr"。