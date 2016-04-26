Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Dias corados no gráfico (Coloured Days on Chart) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1039
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
É possível definir o número de dias coloridos; Você pode alterar as duas cores usadas.
No_of_days_to_colour
Colour1
Colour2
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8270
i-IntradayFibonacci
Intraday Fibonacci levels.i-GentorLSMA&EMA_v.0.2
Synchronized version numbering using the iGentor CCIM v.0.2.