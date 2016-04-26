CodeBaseSeções
Dias corados no gráfico (Coloured Days on Chart) - indicador para MetaTrader 4

É possível definir o número de dias coloridos; Você pode alterar as duas cores usadas.

No_of_days_to_colour

Colour1

Colour2




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8270

