MA-Env - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
1420
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein optimistischer Trader kann in den Markt einsteigen, wenn der Preis die blaue Linie kreuzt.
Ein zuverlässigerer Einstieg ergibt sich, wenn der Preis die gelbe Linie kreuzt.
Wenn der Preis zurückkommt und die rote Linie kreuzt, können Sie eine Position in Richtung der Preisbewegung öffnen.
Wenn der Preis sich zwischen den türkisen Linien befindet - bleiben Sie aus dem Markt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/819
