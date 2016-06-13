CodeBaseKategorien
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA-Env - Indikator für den MetaTrader 5

Leonid Basis
Ansichten:
1420
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
maenv_02b.mq5 (10.46 KB) ansehen
Ein optimistischer Trader kann in den Markt einsteigen, wenn der Preis die blaue Linie kreuzt.

Ein zuverlässigerer Einstieg ergibt sich, wenn der Preis die gelbe Linie kreuzt.

Wenn der Preis zurückkommt und die rote Linie kreuzt, können Sie eine Position in Richtung der Preisbewegung öffnen.

Wenn der Preis sich zwischen den türkisen Linien befindet - bleiben Sie aus dem Markt.

MA-Env Indikator

