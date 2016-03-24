CodeBaseKategorien
Indikatoren

Clock v 1.3 - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
1395
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Urheber: Jerome

Sie können die Farbe für die Ausgabe der Daten selbst wählen.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8075

