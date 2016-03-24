Anders als andere Indikatoren, die normalerweise dem Markt hinterher hängen, erhalten Sie mit den DailyPivot Punkten eine Vorstellung von der zukünftigen Entwicklung des Marktes.

Aus Informationen der Kursentwicklung des vorangegangenen Tages werden Referenzpunkte für kurzfristige Trends im aktuellen Tag berechnet.

Pivot Point (PP) Ist ein Mittelpunkt, beziehungsweise ein Level, um welchen sich der Preis im Tagesverlauf bewegen kann. Aus den drei Werten des Vortages (Hoch- Tief- und Schlusskurs) kann man 13 neue Ebenen für kleinere Timeframes berechnen: den Mittelpunkt, 6 Widerstandslinien und 6 Unterstützungslinien. Diese Ebenen werden Referenz Punkte genannt. Diese Referenzpunkte erlauben eine relativ einfache Bestimmung der Kursbewegungen innerhalb eines kurzfristigen Trendes. Die wichtigsten drei Werte sind: pivot point Ebene, Widerstand1 (RES1.0), und Unterstützung1 (SUP1.0).

Wenn der Preis zwischen diesen Werten schwankt, kann man an diesen Punkten oftmals ein plötzliches Anhalten, so wie auch eine Kursumkehr beobachten.

Nun zum DailyPivot Points indicator:

Vorhersage über die Handelsspanne der zukünftigen Kursbewegung;



Zeigt, wo der Kurs möglicherweise stoppen könnte;



Zeigt, wo mögliche Trendwechsel auftreten können.



Wen der Markt am aktuellen Tag oberhalb des Pivot-Punktes öffnet, ist das ein Zeichen um eine Long-Position zu öffnen. Wen der Markt am aktuellen Tag unterhalb des Pivot-Punktes öffnet, ist das ein Zeichen um eine Short-Position zu öffnen.

Die technische Verwendung von Pivot-Punkten besteht darin, mögliche Wendepunkte zu erkennen, in den Momenten, wo der Preis den Bereich der Widerstand-(RES1.0) oder Unterstützungslinien (SUP1.0) berührt. In dem Moment wo der Kurs die Ebenen von RES2.0, RES3.0 oder SUP2.0, SUP3.0, hat der Markt normalerweise einen überkauften oder überverkauften Status und dann werden diese Ebenen in den meisten Fällen als Ausstiegspunkte verwendet.



Berechnung

Auf Basis Vortageskurse (Hoch-, Tief- und Schlusskurs) werden die Ebenen für die Pivot Punkte berechnet, Wiederstand1 (RES1.0), Wiederstand2 (RES2.0), Wiederstand3(RES3.0), Unterstützung1 (SUP1.0), Unterstützung2 (SUP2.0) und Unterstützung3 (SUP3.0), sowie die mittleren Werte: Wiederstand0.5(RES0.5), Wiederstand1.5 (RES1.5), Wiederstand2.5 (RES2.5), Unterstützung0.5(SUP0.5), Unterstützung1.5 (SUP1.5) und Unterstützung2.5 (SUP2.5).



Es werden also die Hoch- und Tiefkurse des vorangegangenen Tages auf die Zukunft projiziert.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 RES1.0 = 2*PP - LOW RES2.0 = PP + (HIGH -LOW) RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW) SUP1.0 = 2*PP – HIGH SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)



SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2



RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2



RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2 SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2



SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2



SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



wobei:

HIGH — Der höchste Kurs des vorangegangenen Tages;

LOW — Der tiefste Kurs des vorangegangenen Tages;

CLOSE — Der Schlusskurs des vorangegangenen Tages;

PP — Pivotpunkt (Der durchschnittliche Kurs des vorangegangenen Tages);

RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 — Referenzpunkte (Widerstandsebenen);

SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 — Referenzpunkte (Unterstützungsebenen).





