Der wichtigste Punkt bei dem Relative Vigor Index Indikator (RVI) ist, dass in einem Bullenmarkt der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungskurs.

Umgekehrt verhält es sich natürlich bei dem Bärenmarkt. Also ist die Idee hinter dem Relative Vigor Index, dass die Kraft, beziehungsweise die Energie der Bewegung daraus ermittelt wird, wo sich der Schlusskurs letztendlich befindet. Um den Index auf die Handelsspanne des Tages zu normalisieren, dividieren Sie die Änderung des Preise mit der maximalen Handelsspanne des Tages. Um noch eine weichere Berechnung durchführen zu können, kann man noch einen symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitt auf die Differenz des Schluss- und Eröffnungskurses, sowie auf das Maximum und Minimum einer Bar anwenden.

Die beste Periode für die Berechnung dieses Indikators ist 10. Um mögliche Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, wird eine Signallinie konstruiert die die symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitte der Relative Vigor IndexC Werte darstellt. Die Konkurrenz der Linien liefert ein Signal zum Kaufen oder Verkaufen.

Berechnung

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6



VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6



NUM = SUM (VALUE1, N)



DENUM = SUM (VALUE2, N)



RVI = NUM / DENUM



RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6



wobei:

OPEN — Eröffnungskurs;

HIGH — höchster Kurs;

LOW — kleinster Kurs;

CLOSE — Schlusskurs;

VALUE1 — Symmetrisch gewichteter gleitender Durchschnitt von der Differenz zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs;

VALUE2 — Symmetrisch gewichteter gleitender Durchschnitt von der Differenz des maximalen Kurses und des minimalen Kurses;

NUM — Höhe N der Gewichtung von VALUE1;

DENUM —Höhe N der Gweichtung von VALUE2;

RVI — Wert des Relative Vigor Index Indikators von der aktuellen Bar;

RVISig — Wert der RVI Signallinie für die aktuelle Bar;

N — Periode für die Glättung.

Technical Indicator Description

Die vollständige Beschreibung des Relative Vigor Index ist hier erhältlich Technical analysis: Relative Vigor Index