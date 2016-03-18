CodeBaseKategorien
Expert Advisors

5_8 MACross - Experte für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
741
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Urheber: nicht angegeben

5_8 MACross. Verwendet den Indikator MA.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7712

