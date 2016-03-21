CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

J_TPO Velocity - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
696
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nicht angegeben

J_TPO Velocity Indikator. Eine veränderte Version des J_TPO Clean Indikators



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7830

Alternative of Moving Averages on the Basis of Bezier Curve Alternative of Moving Averages on the Basis of Bezier Curve

Eine Alternative zum "Moving Average", mit weniger Verzögerung und einstellbare Empfindlichkeit.

3sma 3sma

Berater 3sma.

Trade on qualified RSI Trade on qualified RSI

Berater Trade on qualified RSI.

Inercia Bars Inercia Bars

Inercia Bars Indikator.