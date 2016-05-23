Funktionsprinzip des Indikators

Die Pfeile werden im folgenden Fall gezeichnet:



BUY:

RSI ist höher als das obere Level (bestimmt durch RSILowerLevel). Mit der Standardeinstellung - über 40.

CCI ist unterhalb des unteren Level. Mit der Standardeinstellung - unter -200



Wenn CheckLastRSIZone aktiviert ist, dann wird der überkauften/überverkauften Bereich des RSI durch den RSILowerLevel_2-Level bestimmt.

Wenn ReverseRSIZone=false, wird dann ein Pfeil angezeigt, wenn die letzte Zone oberhalb des oberen Levels, mit der Standardeinstellung - oben 70.

Wenn ReverseRSIZone=true, muss der letzte Wert des RSI einen Wert niedriger als die untere Ebene, mit der Standardeinstellung - unter 30.



SELL:

Genau so, nur umgekehrt

Indikator Parameter

RSIPeriod - RSI Periodenlänge.

RSIPrice - RSI Kalkulationspreis: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.

RSILowerLevel - der untere Level des RSI, der obere Level ist definiert durch 100-RSILowerLevel. RSI unter dem untere Level wird als Abwärtstrend gedeutet, über dem oberen Level als Aufwärtstrend.

RSILowerLevel_2 - der untere Level des RSI, zur Bestimmung des letzten überkauften oder überverkauften Bereiches. Der obere Level ist definiert als 100-RSILowerLevel_2.

CheckLastRSIZone - überprüfen Sie den letzten überkauften/überverkauften Bereich des RSI.

ReverseRSIZone - Umkehr des letzten überkauften/überverkauften Bereiches des RSI.

CCIPeriod - CCI Periodenlänge

CCIPrice - CCI Kalkulationspreis: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.

CCILevel - der oberen Level des CCI. Der untere Level ist gleich dem - CCILevel.