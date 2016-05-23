CodeBaseKategorien
Skripte

RSICCIDiv - Skript für den MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Funktionsprinzip des Indikators

Die Pfeile werden im folgenden Fall gezeichnet:
  
      BUY:
            RSI ist höher als das obere Level (bestimmt durch RSILowerLevel). Mit der Standardeinstellung - über 40.
            CCI ist unterhalb des unteren Level. Mit der Standardeinstellung - unter -200
           
            Wenn CheckLastRSIZone aktiviert ist, dann wird der überkauften/überverkauften Bereich des RSI durch den RSILowerLevel_2-Level bestimmt.
            Wenn ReverseRSIZone=false, wird dann ein Pfeil angezeigt, wenn die letzte Zone oberhalb des oberen Levels, mit der Standardeinstellung - oben 70.
            Wenn ReverseRSIZone=true, muss der letzte Wert des RSI einen Wert niedriger als die untere Ebene, mit der Standardeinstellung - unter 30.
           
      SELL:
     Genau so, nur umgekehrt 

Indikator Parameter

RSIPeriod   - RSI Periodenlänge.
RSIPrice   - RSI Kalkulationspreis: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
RSILowerLevel   - der untere Level des RSI, der obere Level ist definiert durch 100-RSILowerLevel. RSI unter dem untere Level wird als Abwärtstrend gedeutet, über dem oberen Level als Aufwärtstrend.
RSILowerLevel_2  - der untere Level des RSI, zur Bestimmung des letzten überkauften oder überverkauften Bereiches. Der obere Level ist definiert als 100-RSILowerLevel_2.
CheckLastRSIZone  - überprüfen Sie den letzten überkauften/überverkauften Bereich des RSI.
ReverseRSIZone   - Umkehr des letzten überkauften/überverkauften Bereiches des RSI.
CCIPeriod   - CCI Periodenlänge
CCIPrice   - CCI Kalkulationspreis: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
CCILevel   - der oberen Level des CCI. Der untere Level ist gleich dem - CCILevel.

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7625

Semilong Semilong

Diese EA wurde bei Alpari diskutiert. Öffnen gegen eine Kursbewegung im Zeitraum von 0-n1 für mehr als p1 Punkte und mit einer Kursbewegung im Zeitraum von n1-n2 von mehr als p2 Punkte. Schließen durch TP oder SL.

Programm für die Steuerung des Testens und der Optimierung Programm für die Steuerung des Testens und der Optimierung

Das Programm ist entworfen, um die Routinearbeiten des Händlers die erleichtern, beim Prüfen und Optimieren von Mehr-Währung- und Mehr-Zeitrahmen-Experten und andere Arten von Tests.

NinaEA NinaEA

Der NinaEA Expert Advisor. Er verwendet den NINA Indikator. Und NINA nutzt 0_IndInverse.

MyFriend MyFriend

Ein Expert Advisor, der ist immer wieder im Forum diskutiert worden ist.