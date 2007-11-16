Ставь лайки и следи за новостями
RSICCIDiv - скрипт для MetaTrader 4
Принцип работы индикатора
Стрелки рисуются в следующем случае:
BUY:
RSI выше верхнего уровня (определяемого по RSILowerLevel). С настройками по умолчанию - выше 40.
CCI ниже нижнего уровня. С настройками по умолчанию - ниже -200
Если включено CheckLastRSIZone, то проверяется последняя зона перкупленности/перепроданности RSI по уровню (RSILowerLevel_2).
Если ReverseRSIZone=false, для появления стрелки необходимо, чтобы последняя зона была выше верхнего уровня, с настройками по умолчанию - выше 70.
Если ReverseRSIZone=true, последним значением RSI должно быть значение ниже нижнего уровня, с настройками по умолчанию - ниже 30.
SELL:
Аналогично, но наоборот.
Параметры индикатора
RSIPeriod - период RSI.
RSIPrice - цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
RSILowerLevel - нижний уровень RSI, верхний уровень определяется как 100-RSILowerLevel. Положение RSI ниже нижнего уровня считается медвежьим трендом, выше верхнего уровня - бычьим.
RSILowerLevel_2 - нижний уровень RSI используемый для определения последней зоны перекупленности/перепроданности. Верхний уровень определяется как 100-RSILowerLevel_2.
CheckLastRSIZone - проверять последнюю зону перекупленности/перепроданности RSI.
ReverseRSIZone - переворачивание последней зоны перкупленности/перепроданности RSI.
CCIPeriod - период CCI
CCIPrice - цена CCI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
CCILevel - верхний уровень CCI. Нижний уровенть равен - CCILevel.
