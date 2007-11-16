CodeBaseРазделы
RSICCIDiv - скрипт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Принцип работы индикатора

Стрелки рисуются в следующем случае:
  
      BUY:
            RSI выше верхнего уровня (определяемого по RSILowerLevel). С настройками по умолчанию - выше 40.
            CCI ниже нижнего уровня. С настройками по умолчанию - ниже -200
           
            Если включено CheckLastRSIZone, то проверяется последняя зона перкупленности/перепроданности RSI по уровню (RSILowerLevel_2).
            Если ReverseRSIZone=false, для появления стрелки необходимо, чтобы последняя зона была выше верхнего уровня, с настройками по умолчанию - выше 70.
            Если ReverseRSIZone=true, последним значением RSI должно быть значение ниже нижнего уровня, с настройками по умолчанию - ниже 30.
           
      SELL:
     Аналогично, но наоборот. 

Параметры индикатора

RSIPeriod   - период RSI.
RSIPrice   - цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
RSILowerLevel   - нижний уровень RSI, верхний уровень определяется как 100-RSILowerLevel. Положение RSI ниже нижнего уровня считается медвежьим трендом, выше верхнего уровня - бычьим.
RSILowerLevel_2  - нижний уровень RSI используемый для определения последней зоны перекупленности/перепроданности. Верхний уровень определяется как 100-RSILowerLevel_2.
CheckLastRSIZone  - проверять последнюю зону перекупленности/перепроданности RSI.
ReverseRSIZone   - переворачивание последней зоны перкупленности/перепроданности RSI.
CCIPeriod   - период CCI
CCIPrice   - цена CCI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
CCILevel   - верхний уровень CCI. Нижний уровенть равен - CCILevel.

 

