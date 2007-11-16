Принцип работы индикатора

Стрелки рисуются в следующем случае:



BUY:

RSI выше верхнего уровня (определяемого по RSILowerLevel). С настройками по умолчанию - выше 40.

CCI ниже нижнего уровня. С настройками по умолчанию - ниже -200



Если включено CheckLastRSIZone, то проверяется последняя зона перкупленности/перепроданности RSI по уровню (RSILowerLevel_2).

Если ReverseRSIZone=false, для появления стрелки необходимо, чтобы последняя зона была выше верхнего уровня, с настройками по умолчанию - выше 70.

Если ReverseRSIZone=true, последним значением RSI должно быть значение ниже нижнего уровня, с настройками по умолчанию - ниже 30.



SELL:

Аналогично, но наоборот.

Параметры индикатора

RSIPeriod - период RSI.

RSIPrice - цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.

RSILowerLevel - нижний уровень RSI, верхний уровень определяется как 100-RSILowerLevel. Положение RSI ниже нижнего уровня считается медвежьим трендом, выше верхнего уровня - бычьим.

RSILowerLevel_2 - нижний уровень RSI используемый для определения последней зоны перекупленности/перепроданности. Верхний уровень определяется как 100-RSILowerLevel_2.

CheckLastRSIZone - проверять последнюю зону перекупленности/перепроданности RSI.

ReverseRSIZone - переворачивание последней зоны перкупленности/перепроданности RSI.

CCIPeriod - период CCI

CCIPrice - цена CCI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.

CCILevel - верхний уровень CCI. Нижний уровенть равен - CCILevel.