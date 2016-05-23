CodeBaseKategorien
Semilong - Experte für den MetaTrader 4

Autor: Daqnar

Öffnen gegen eine Kursbewegung im Zeitraum von 0-n1 für mehr als p1 Punkte und mit einer Kursbewegung im Zeitraum von n1-n2 von mehr als p2 Punkte. Schließen durch TP oder SL. Eine Optimierung für GBPUSD M15 zeigt gute Ergebnisse. Die gute Sache ist, dass die Gruppen ähnlicher Parameter zum gleichen Ergebnis führen, sehr im Gegensatz zu den klassischen Reoptimierungen, wo eine leichte Änderung eines Parameters zu einer drastischen Änderung der Handelsweise führt. Weiters, die optimalen Parameter eines Testintervalls (z.B. ein halbes Jahr) sind in der Regel auch für ein anderes Zeitintervall geeignet. Das beste MM gemäß der Optimierung von TP/SL - 2/1.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7615

