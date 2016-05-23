Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Semilong - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 828
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Daqnar
Öffnen gegen eine Kursbewegung im Zeitraum von 0-n1 für mehr als p1 Punkte und mit einer Kursbewegung im Zeitraum von n1-n2 von mehr als p2 Punkte. Schließen durch TP oder SL. Eine Optimierung für GBPUSD M15 zeigt gute Ergebnisse. Die gute Sache ist, dass die Gruppen ähnlicher Parameter zum gleichen Ergebnis führen, sehr im Gegensatz zu den klassischen Reoptimierungen, wo eine leichte Änderung eines Parameters zu einer drastischen Änderung der Handelsweise führt. Weiters, die optimalen Parameter eines Testintervalls (z.B. ein halbes Jahr) sind in der Regel auch für ein anderes Zeitintervall geeignet. Das beste MM gemäß der Optimierung von TP/SL - 2/1.
Öffnen gegen eine Kursbewegung im Zeitraum von 0-n1 für mehr als p1 Punkte und mit einer Kursbewegung im Zeitraum von n1-n2 von mehr als p2 Punkte. Schließen durch TP oder SL. Eine Optimierung für GBPUSD M15 zeigt gute Ergebnisse. Die gute Sache ist, dass die Gruppen ähnlicher Parameter zum gleichen Ergebnis führen, sehr im Gegensatz zu den klassischen Reoptimierungen, wo eine leichte Änderung eines Parameters zu einer drastischen Änderung der Handelsweise führt. Weiters, die optimalen Parameter eines Testintervalls (z.B. ein halbes Jahr) sind in der Regel auch für ein anderes Zeitintervall geeignet. Das beste MM gemäß der Optimierung von TP/SL - 2/1.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7615
Programm für die Steuerung des Testens und der Optimierung
Das Programm ist entworfen, um die Routinearbeiten des Händlers die erleichtern, beim Prüfen und Optimieren von Mehr-Währung- und Mehr-Zeitrahmen-Experten und andere Arten von Tests.MartingailExpert
Der EA verwendet den Stochastik-Indikator auf dem H4 Zeitrahmen, um eine Position zu eröffnen, und danach baut er seine Martingale-Positionen auf.