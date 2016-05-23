Das Programm ist entworfen, um die Routinearbeiten des Händlers die erleichtern, beim Prüfen und Optimieren von Mehr-Währung- und Mehr-Zeitrahmen-Experten und andere Arten von Tests.

Der EA verwendet den Stochastik-Indikator auf dem H4 Zeitrahmen, um eine Position zu eröffnen, und danach baut er seine Martingale-Positionen auf.