Expert Advisors

NinaEA - Experte für den MetaTrader 4

Autor: emsjoflo

Der NinaEA Expert Advisor. Verwendet die Indikatoren: NINA 0_IndInverse.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7627

