Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
NinaEA - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1043
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: emsjoflo
Der NinaEA Expert Advisor. Verwendet die Indikatoren: NINA 0_IndInverse.
Der NinaEA Expert Advisor. Verwendet die Indikatoren: NINA 0_IndInverse.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7627
RSICCIDiv
Der Indikator für die Handelssignale auf der Basis der Divergenz des RSI und des CCISemilong
Diese EA wurde bei Alpari diskutiert. Öffnen gegen eine Kursbewegung im Zeitraum von 0-n1 für mehr als p1 Punkte und mit einer Kursbewegung im Zeitraum von n1-n2 von mehr als p2 Punkte. Schließen durch TP oder SL.
MyFriend
Ein Expert Advisor, der ist immer wieder im Forum diskutiert worden ist.exp_iCustom_v1
Universal Expert Advisor für das Arbeiten mit benutzerdefinierten Indikatoren, die Pfeile als Kauf- und Verkaufssignale erzeugen.