指标的操作原则
在以下情况下会画出箭头:
买入:
RSI高于上限水平 (由 RSILowerLevel 决定). 默认设置是 - 高于 40.
CCI 低于下限水平. 默认设置是 - 低于 -200
如果启用了 CheckLastRSIZone, 则最近的RSI超买/超卖区域由(RSILowerLevel_2)水平进行检查。
如果 ReverseRSIZone=false, 对于要出现的箭头, 最近的区域要在上限水平之上，默认值为 - 高于 70。
如果 ReverseRSIZone=true, 最近的RSI数值必须比下限水平低，默认值为 - 低于 30。
卖出:
与买入类似, 但是都相反。
指标参数
RSIPeriod - RSI 周期数.
RSIPrice - RSI 价格: 0-收盘价, 1-开盘价, 2-最高价, 3-最低价, 4-中间价, 5-典型价格, 6-加权价格.
RSILowerLevel - RSI 的下限水平, 上限水平定义为 100-RSILowerLevel. RSI 低于下限水平被认为是熊势趋势，高于上限水平 - 牛势。
RSILowerLevel_2 - RSI 的下限水平, 用于确定超买超卖区域。上限水平定义为 100-RSILowerLevel_2.
CheckLastRSIZone - 检查最近的RSI超买/超卖水平.
ReverseRSIZone - 反转 RSI 的超买/超卖水平.
CCIPeriod - CCI 周期数
CCIPrice - CCI 价格: 0-收盘价, 1-开盘价, 2-最高价, 3-最低价, 4-中间价, 5-典型价格, 6-加权价格.
CCILevel - CCI的上限水平. 下限水平等于 - CCILevel.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7625
