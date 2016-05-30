代码库部分
脚本

RSICCIDiv - MetaTrader 4脚本

Dmitry Fedoseev
显示:
10529
等级:
(19)
已发布:
已更新:
指标的操作原则

在以下情况下会画出箭头:
  
      买入:
            RSI高于上限水平 (由 RSILowerLevel 决定). 默认设置是 - 高于 40.
            CCI 低于下限水平. 默认设置是 - 低于 -200
           
            如果启用了 CheckLastRSIZone, 则最近的RSI超买/超卖区域由(RSILowerLevel_2)水平进行检查。
            如果 ReverseRSIZone=false, 对于要出现的箭头, 最近的区域要在上限水平之上，默认值为 - 高于 70。
            如果 ReverseRSIZone=true, 最近的RSI数值必须比下限水平低，默认值为 - 低于 30。
           
      卖出:
     与买入类似, 但是都相反。 

指标参数

RSIPeriod   - RSI 周期数.
RSIPrice   - RSI 价格: 0-收盘价, 1-开盘价, 2-最高价, 3-最低价, 4-中间价, 5-典型价格, 6-加权价格.
RSILowerLevel   - RSI 的下限水平, 上限水平定义为 100-RSILowerLevel. RSI 低于下限水平被认为是熊势趋势，高于上限水平 - 牛势。
RSILowerLevel_2  - RSI 的下限水平, 用于确定超买超卖区域。上限水平定义为 100-RSILowerLevel_2.
CheckLastRSIZone  - 检查最近的RSI超买/超卖水平.
ReverseRSIZone   - 反转 RSI 的超买/超卖水平.
CCIPeriod   - CCI 周期数
CCIPrice   - CCI 价格: 0-收盘价, 1-开盘价, 2-最高价, 3-最低价, 4-中间价, 5-典型价格, 6-加权价格.
CCILevel   - CCI的上限水平. 下限水平等于 - CCILevel.

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7625

