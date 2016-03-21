und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Accumulation Distribution - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1099
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Accumulation/Distribution, ein technischer Indikator, der durch die Veränderungen der Preise und der Volumina bestimmt wird. Die Preisänderungen werden gewichtet durch das Preisvolumen - je höher das Volumen, desto mehr beeinflusst die Preisänderung den Indikatorwert.
Accumulation/Distribution, A/D
Eigentlich ist dieser Indikator eine Variante des bekannten On Balance Volume Indikators. Beide werden verwendet, um Preisänderungen durch das jeweilige Volumen zu bestätigen.
Steigt der Indikator Accumulation/Distribution, so zeigt das, dass am Markt überwiegend gekauft wird, denn der Hauptanteil des Volumens fließt in steigende Preise. Fällt der Indikator, bedeutet es, der Markt verkauft und die Volumensmehrheit fließt in fallenden Kurse.
Eine Divergenz zwischen dem Accumulation/Distribution Indikator und den Kursen zeigt eine mögliche Umkehr der Preisentwicklung an. In der Regel zeigt eine solche Divergenz bereits in die Richtung, in die sich die Preise bewegen werden. Wenn also der Indikator steigt, der Preis aber noch fällt, ist eine Trendumkehr zu erwarten
Kalkulation
Ein bestimmter Anteil des täglichen Volumens wird zum aktuellen Gesamtvolumen entweder hinzugerechnet oder davon abgezogen. Je näher der Schlusskurs beim Tagesmaximum liegt, desto größer ist sein zugerechneter Anteil. Je näher der Schlusskurs beim Tagesminimum liegt, desto größer ist der Anteil, der abgezogen wird. Ist der Schlusskurs genau in der Mitte zwischen dem Maximum und Minimum, dann ändert sich der Indikator nicht.
A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)
Where:
A/D(i) — Ausmaß der Änderung des Accumulation/Distribution Indikators der aktuellen Bar(i);
CLOSE(i) — Schlusskurs der Bar(i);
LOW(i) — Das Minimum der Bar(i);
HIGH(i) — Das Maximum der Bar(i);
VOLUME(i) — Das Volumen der Bar(i);
A/D(i-1) — Ausmaß der Änderung des Accumulation/Distribution Indikators der vorletzten Bar(i-1).
Beschreibung des Technischen Indikators
Die komplette Beschreibung des A/D steht in der Technischen Analyse: Accumulation/Distribution
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7800
Berater RPM5_MT4_[ea].СwlxBW5Zone
CwlxBW5Zone Indikator.
Berater plan xSignal Direction Probability
Korrelation zwischen dem Prozentsatz der Preisänderung sowie dem Preissignal, zur Bestimmung der möglichen Richtung der Preisentwicklung.