CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Accumulation Distribution - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1099
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Accumulation/Distribution, ein technischer Indikator, der durch die Veränderungen der Preise und der Volumina bestimmt wird. Die Preisänderungen werden gewichtet durch das Preisvolumen - je höher das Volumen, desto mehr beeinflusst die Preisänderung den Indikatorwert.

Accumulation/Distribution, A/D

Eigentlich ist dieser Indikator eine Variante des bekannten On Balance Volume Indikators. Beide werden verwendet, um Preisänderungen durch das jeweilige Volumen zu bestätigen.

Steigt der Indikator Accumulation/Distribution, so zeigt das, dass am Markt überwiegend gekauft wird, denn der Hauptanteil des Volumens fließt in steigende Preise. Fällt der Indikator, bedeutet es, der Markt verkauft und die Volumensmehrheit fließt in fallenden Kurse.

Eine Divergenz zwischen dem Accumulation/Distribution Indikator und den Kursen zeigt eine mögliche Umkehr der Preisentwicklung an. In der Regel zeigt eine solche Divergenz bereits in die Richtung, in die sich die Preise bewegen werden. Wenn also der Indikator steigt, der Preis aber noch fällt, ist eine Trendumkehr zu erwarten

Kalkulation

Ein bestimmter Anteil des täglichen Volumens wird zum aktuellen Gesamtvolumen entweder hinzugerechnet oder davon abgezogen. Je näher der Schlusskurs beim Tagesmaximum liegt, desto größer ist sein zugerechneter Anteil. Je näher der Schlusskurs beim Tagesminimum liegt, desto größer ist der Anteil, der abgezogen wird. Ist der Schlusskurs genau in der Mitte zwischen dem Maximum und Minimum, dann ändert sich der Indikator nicht.

    A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

Where:
A/D(i) — Ausmaß der Änderung des Accumulation/Distribution Indikators der aktuellen Bar(i);
CLOSE(i) — Schlusskurs der Bar(i);
LOW(i) — Das Minimum der Bar(i);
HIGH(i) — Das Maximum der Bar(i);
VOLUME(i) — Das Volumen der Bar(i);
A/D(i-1) — Ausmaß der Änderung des Accumulation/Distribution Indikators der vorletzten Bar(i-1).


Beschreibung des Technischen Indikators

Die komplette Beschreibung des A/D steht in der Technischen Analyse: Accumulation/Distribution

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7800

RPM5_MT4_[ea] RPM5_MT4_[ea]

Berater RPM5_MT4_[ea].

СwlxBW5Zone СwlxBW5Zone

CwlxBW5Zone Indikator.

Plan x Plan x

Berater plan x

Signal Direction Probability Signal Direction Probability

Korrelation zwischen dem Prozentsatz der Preisänderung sowie dem Preissignal, zur Bestimmung der möglichen Richtung der Preisentwicklung.