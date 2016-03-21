Der Accumulation/Distribution, ein technischer Indikator, der durch die Veränderungen der Preise und der Volumina bestimmt wird. Die Preisänderungen werden gewichtet durch das Preisvolumen - je höher das Volumen, desto mehr beeinflusst die Preisänderung den Indikatorwert.

Accumulation/Distribution, A/D

Eigentlich ist dieser Indikator eine Variante des bekannten On Balance Volume Indikators. Beide werden verwendet, um Preisänderungen durch das jeweilige Volumen zu bestätigen.

Steigt der Indikator Accumulation/Distribution, so zeigt das, dass am Markt überwiegend gekauft wird, denn der Hauptanteil des Volumens fließt in steigende Preise. Fällt der Indikator, bedeutet es, der Markt verkauft und die Volumensmehrheit fließt in fallenden Kurse.

Eine Divergenz zwischen dem Accumulation/Distribution Indikator und den Kursen zeigt eine mögliche Umkehr der Preisentwicklung an. In der Regel zeigt eine solche Divergenz bereits in die Richtung, in die sich die Preise bewegen werden. Wenn also der Indikator steigt, der Preis aber noch fällt, ist eine Trendumkehr zu erwarten

Kalkulation

Ein bestimmter Anteil des täglichen Volumens wird zum aktuellen Gesamtvolumen entweder hinzugerechnet oder davon abgezogen. Je näher der Schlusskurs beim Tagesmaximum liegt, desto größer ist sein zugerechneter Anteil. Je näher der Schlusskurs beim Tagesminimum liegt, desto größer ist der Anteil, der abgezogen wird. Ist der Schlusskurs genau in der Mitte zwischen dem Maximum und Minimum, dann ändert sich der Indikator nicht.



A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)



Where:

A/D(i) — Ausmaß der Änderung des Accumulation/Distribution Indikators der aktuellen Bar(i);

CLOSE(i) — Schlusskurs der Bar(i);

LOW(i) — Das Minimum der Bar(i);

HIGH(i) — Das Maximum der Bar(i);

VOLUME(i) — Das Volumen der Bar(i);

A/D(i-1) — Ausmaß der Änderung des Accumulation/Distribution Indikators der vorletzten Bar(i-1).







Beschreibung des Technischen Indikators

