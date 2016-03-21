CodeBaseKategorien
Indikatoren

Alligator - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Im Prinzip ist der Alligator ein technischer Indikator aus einer eine Kombination von gleitenden Durchschnitten, unter Verwendung fraktaler Geometrie und nichtlineare Dynamiken.

  • Die blaue Linie (Alligators 'Kiefer') ist ein gleitender Durchschnitt des aktuellen Zeitrahmens des Charts (13-Perioden-Durchschnitt,
    der um 8 Balken nach rechts in die Zukunft verschoben);

  • Die rote Linie (Alligators 'Zähne') ist ein kürzerer gleitender Durchschnitt des Zeitrahmens (8-Perioden-Durchschnitt, der um 5 Balken nach rechts in die Zukunft verschoben wurde);

  • Die grüne Linie (Alligators 'Lippen') ist ein noch kürzerer gleitender Durchschnitt des Zeitrahmens (5-Perioden-Durchschnitt, der um 3 Balken nach rechts in die Zukunft verschoben wurde).

Lippen, Zähne, und Kiefer des Alligators zeigen die Wechselwirkung der verschiedenen Periodenlängen. Da klare Tendenzen nur in 15 bis 30 Prozent der Zeit gesehen werden können, ist es ratsam, das zu beachten und sich in anderen Situationen zurückzuhalten.

Wenn der Kiefer, die Zähne und die Lippen geschlossen sind oder sich verwinden, bedeutet es, dass der Alligator schlafen geht oder bereits schläft. Da er schläft, wird er hungriger und hungriger — je länger er schläft, desto hungriger wird er aufwachen. Das Erste nach seinem Aufwachen, ist das Öffnen seines Mauls zum Gähnen. Dann riecht er Nahrung in seiner Nähe: Fleisch eines Stiers oder eines Bären und der Alligator beginnt es zu jagen. Nachdem er genug gegessen hat und satt ist, verliert er das Interesse am Essen, an den Preisen (die drei gleitenden Durchschnitte treffen sich) - es ist jetzt Zeit sich den Gewinn zu sichern.

Alligator indicator MetaTrader4


Beschreibung des Technischen Indikators

Komplette Beschreibung des Alligators finden Sie in der Technischen Analyse: Alligator

