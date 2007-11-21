Смотри, как бесплатно скачать роботов
Semilong - эксперт для MetaTrader 4
Автор: Daqnar
Открытие при движении против сделки за период 0-n1 на p1 пунктов после движения в сторону сделки за период n1-n2 на p2 пунктов. Закрытие по TP или SL. Оптимизация для GBPUSD 15M дает неплохие реультаты. Что радует, группы схожих наборов параметров дают схожие результаты, что непохоже на классическую переоптимизацию, когда небольшое изменение 1 параметра из нескольких ведет за собой кардинальное изменение работы. Также оптимальные параметры, подобранные для 1 периода (напр. пол-года), нормально подходят и для следующего периода. Наилучший MM согласно оптимизации TP/SL - 2/1.
