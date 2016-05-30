请观看如何免费下载自动交易
作者: Daqnar
当价格在n1-n2个周期数内移动了p2个点之后，又反向在0-n1时间段移动了p1个点的时候建仓。根据获利或者止损平仓。在 GBPUSD M15 上的优化显示了好的结果，好事是这组类似的参数有一点点变化时，结果是类似的，和那些典型的需要重新优化的不同，它们可能会因为一点微小的变化在操作中得到很大的改变。另外，从最优的参数中选择一个(例如，半年), 在下一个时间段通常也是适合的. 根据获利/止损的优化，最佳资金管理是 - 2/1.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7615
用于控制测试和优化的程序
本程序是设计用来协助交易者测试和优化EA交易的日常工作的，进行顺序地多币种，多时段以及其他类型的测试和优化。MartingailExpert
本EA交易使用H4时段上的随机震荡指标值来建立仓位，之后会根据马丁格尔原则进行运作。