作者: Daqnar

当价格在n1-n2个周期数内移动了p2个点之后，又反向在0-n1时间段移动了p1个点的时候建仓。根据获利或者止损平仓。在 GBPUSD M15 上的优化显示了好的结果，好事是这组类似的参数有一点点变化时，结果是类似的，和那些典型的需要重新优化的不同，它们可能会因为一点微小的变化在操作中得到很大的改变。另外，从最优的参数中选择一个(例如，半年), 在下一个时间段通常也是适合的. 根据获利/止损的优化，最佳资金管理是 - 2/1.


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7615

