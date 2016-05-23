Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Three Line Break - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Equipe Forex
Diese Methode wurde beschrieben von Steve Nison in dem Buch "Japanese Candlestick Charting Techniques". "Three-Line-Break" kombiniert die Qualitäten der "tic-tac-toe"-Charts und die eines Linien- oder Barcharts.
In der Literatur kennt die Vorteile der Methoden zur Vorhersage von Kursbewegung, die auf einer Berechnung der Zeitdauer eines Preismodelle beruhen.
Dieses Chart ermöglicht eine leichte Beseitigung von Störfaktoren, effizient Unterstützungs- und Widerstands-Linien und grafische Formen zu platzieren. Es sollte angemerkt werden, dass die Darstellung von grafischen Formen auf einem gewöhnlichen Diagramm sich von denen auf ein Drei-Line-Break-Chart unterscheidet, verursacht durch die Nicht-Linearität der Zeitskala.
In einem gewissen Sinn wandelt diese Art von Chart Kursbewegungen in zyklische Schwankungen innerhalb eines Bereiches.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7580
