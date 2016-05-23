CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Three Line Break - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1223
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Equipe Forex

Diese Methode wurde beschrieben von Steve Nison in dem Buch "Japanese Candlestick Charting Techniques". "Three-Line-Break" kombiniert die Qualitäten der "tic-tac-toe"-Charts und die eines Linien- oder Barcharts.

In der Literatur kennt die Vorteile der Methoden zur Vorhersage von Kursbewegung, die auf einer Berechnung der Zeitdauer eines Preismodelle beruhen.

Dieses Chart ermöglicht eine leichte Beseitigung von Störfaktoren, effizient Unterstützungs- und Widerstands-Linien und grafische Formen zu platzieren. Es sollte angemerkt werden, dass die Darstellung von grafischen Formen auf einem gewöhnlichen Diagramm sich von denen auf ein Drei-Line-Break-Chart unterscheidet, verursacht durch die Nicht-Linearität der Zeitskala.

In einem gewissen Sinn wandelt diese Art von Chart Kursbewegungen in zyklische Schwankungen innerhalb eines Bereiches.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7580

StochasticOnPriceVSwma StochasticOnPriceVSwma

Eine Version des Stochastik direkt im Hauptchart.

Standard Deviation Channels Standard Deviation Channels

Der Standard Deviation Channel zeichnet auf der Basis des Linear Regression Trends.

Zs1 Zs1

Ich stieß auf einen Experten, der viele Male auf dem Forum besprochen wurde.

Wss_trader Wss_trader

Der Wss_trader EA. Es wurde empfohlen, zwischen 7-17 Uhr zu handeln und Trail auf 60, metric auf 36 zu setzen und die letzten 2 Monate zu beobachten.