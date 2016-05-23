Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Standard Deviation Channels - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
Autor:
Der Standard Deviation Channel zeichnet auf der Basis des Linear Regression Trends eine Trendlinie, die durch die zwei Preisen bestimmt ist, die mit der Methode der kleinsten Quadrate errechnet wurden. Mehr...
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7576
