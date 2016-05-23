CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Pivot-2 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1365
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Pivot-2.mq4 (5.95 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Aborigen

Eine andere Version der Bestimmung der Pivot-Punkte des nächsten Tages.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7573

ADXm ADXm

Der ADXm-Indikator erlaubt, im Gegensatz zum traditionellen ADX, positive und negative Wellen eines Trends zu sehen. Der Umgang mit diesem Indikator ist der gleiche, wie mit dem traditionellen ADX.

FX10setup FX10setup

Der Indikator zeigt, wann verkaufen und wann kaufen. Aber es ist nicht so einfach.

Standard Deviation Channels Standard Deviation Channels

Der Standard Deviation Channel zeichnet auf der Basis des Linear Regression Trends.

StochasticOnPriceVSwma StochasticOnPriceVSwma

Eine Version des Stochastik direkt im Hauptchart.