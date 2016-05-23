Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Pivot-2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1365
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Aborigen
Eine andere Version der Bestimmung der Pivot-Punkte des nächsten Tages.
Eine andere Version der Bestimmung der Pivot-Punkte des nächsten Tages.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7573
ADXm
Der ADXm-Indikator erlaubt, im Gegensatz zum traditionellen ADX, positive und negative Wellen eines Trends zu sehen. Der Umgang mit diesem Indikator ist der gleiche, wie mit dem traditionellen ADX.FX10setup
Der Indikator zeigt, wann verkaufen und wann kaufen. Aber es ist nicht so einfach.
Standard Deviation Channels
Der Standard Deviation Channel zeichnet auf der Basis des Linear Regression Trends.StochasticOnPriceVSwma
Eine Version des Stochastik direkt im Hauptchart.