Indikatoren

MMLevls_VG - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1118
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Vladislav Goshkov (VG)

Zitat:
Das Ergebnis - Sie sehen nicht nur die Murray Linien, auf denen die Pivot-Punkte basieren, sondern auch Ihre aktuelle statistische Signifikanz...
Diskutiert wurde auch, hier und hier.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7480

