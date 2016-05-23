Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Complex_pairs - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Semen Semenovich
Zitat:
Ein deutlich sichtbares Fraktal ist erforderlich, um ein Signal zu veranlassen. Der zweite Punkt ist das Vorhandensein einer Hilfsspitze (Referenzspitze). Die Signallinie wird von den Fraktalen durch diese Hilfsspitzen gezeichnet. Wenn die Indikatorlinie die Signallinie kreuzt, wird ein aggressives Signal angezeigt. Wenn zur gleichen Zeit das Fraktal oberhalb der Nulllinie ist und sich die Kreuzung unterhalb der Nulllinie ereignet, dann ist dies ein Kaufsignal dieses Symbols. Mehr..
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7450
