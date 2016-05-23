Basiert auf dem Schnittpunkt der Mittelwerte. Der Autor des Systems beteuert, dass über 90% der Positionen positiv sind. Und angesichts der Exit-Strategie ist es möglich, während eins Trends einen ziemlich großen Gewinn zu erzielen.

Der Indikator erzeugt ein akustisches Signal und ein Nachrichtenfenster für das Verkauf- oder Kauf-Signal.