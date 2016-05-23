Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Complex_Common - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Simeon Semenych
Dies ist ein Impuls oder Signal-Indikator. Er ist sehr empfindlich und reagiert schnell auf Kursbewegungen.
Artikel über Gruppen-Indikatoren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7449
