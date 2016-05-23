CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Complex_Common - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
953
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Simeon Semenych

Dies ist ein Impuls oder Signal-Indikator. Er ist sehr empfindlich und reagiert schnell auf Kursbewegungen.
Artikel über Gruppen-Indikatoren.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7449

Bunnygirl Cross and Daily Open Bunnygirl Cross and Daily Open

Basiert auf dem Schnittpunkt der Mittelwerte. Der Autor des Systems beteuert, dass über 90% der Positionen positiv sind. Und angesichts der Exit-Strategie ist es möglich, während eins Trends einen ziemlich großen Gewinn zu erzielen.

ASCT1sig ASCT1sig

Der Indikator erzeugt ein akustisches Signal und ein Nachrichtenfenster für das Verkauf- oder Kauf-Signal.

Complex_pairs Complex_pairs

Ein deutlich sichtbares Fraktal ist erforderlich, um ein Signal zu veranlassen. Der zweite Punkt ist das Vorhandensein einer Hilfsspitze (Referenzspitze). Die Signallinie wird von den Fraktalen durch diese Hilfsspitzen gezeichnet...

DayImpuls_T3_v2 DayImpuls_T3_v2

Die modifizierte Version des DayImplus 1.1 Indikators.