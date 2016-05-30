代码库部分
指标

Complex_pairs - MetaTrader 4脚本

作者: Semen Semenovich

引用:
需要清晰可见的分形以确定信号。第二个点是体现了辅助(参考)峰值，信号线就从分形画到辅助峰。当指标线与信号线交叉时，就出现一个激进的信号。同时，如果分形位于零线以上并且交叉发生于零线以下，这就是一个买入该货币对的信号。阅读更多..

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7450

