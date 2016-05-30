请观看如何免费下载自动交易
作者: Semen Semenovich
需要清晰可见的分形以确定信号。第二个点是体现了辅助(参考)峰值，信号线就从分形画到辅助峰。当指标线与信号线交叉时，就出现一个激进的信号。同时，如果分形位于零线以上并且交叉发生于零线以下，这就是一个买入该货币对的信号。阅读更多..
Complex_Common
这是一个脉动或者信号指标。它对价格变化的反应相当敏感和快速。Bunnygirl 交叉与每日开盘
基于平均值的交叉。本系统的作者声明，90%的交易是获利的，并且，考虑到它的退出策略，是可能在趋势市场中获得很大利润的。
DayImpuls_T3_v2
DayImplus 1.1 指标的修改版本。EMA-Crossover_Signal
本指标非常简单，并且它需要一定的意志与心理学方面的努力。