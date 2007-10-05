Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Complex_pairs - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3565
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Семен Семеныч
Цитата:
Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика. От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия. Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары. Далее..
Цитата:
Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика. От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия. Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары. Далее..
DayImpuls_T3_v2
Модифицированная версия индикатора DayImplus 1.1.3-линейный MACD
Данный индикатор добавляет сглаживающую кривую к MACD.
Complex_Common
Это импульсный индикатор или сигнальный. Он очень чувствительный и быстро реагирует на ценовые движения.Bunnygirl Cross and Daily Open
Основана на пересечении средних. Автор системы - утверждает, что где-то 90% сделок идут в плюс. А учитывая ее систему выходов можно собирать немаленький профит во время тренда.