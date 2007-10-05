CodeBaseРазделы
Индикаторы

Complex_pairs - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
3565
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Семен Семеныч

Цитата:
Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика. От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия. Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары. Далее..

