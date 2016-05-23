CodeBaseKategorien
Indikatoren

Bunnygirl Cross and Daily Open - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
1253
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Autor: David W. Thomas

Basiert auf dem Schnittpunkt der Mittelwerte. Der Autor des Systems beteuert, dass über 90% der Positionen positiv sind. Und angesichts der Exit-Strategie ist es möglich, während eins Trends einen ziemlich großen Gewinn zu erzielen. Starten auf EURUSD M30.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7448

