Bunnygirl Cross and Daily Open - Indikator für den MetaTrader 4
Basiert auf dem Schnittpunkt der Mittelwerte. Der Autor des Systems beteuert, dass über 90% der Positionen positiv sind. Und angesichts der Exit-Strategie ist es möglich, während eins Trends einen ziemlich großen Gewinn zu erzielen. Starten auf EURUSD M30.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7448
Der Indikator erzeugt ein akustisches Signal und ein Nachrichtenfenster für das Verkauf- oder Kauf-Signal.ADX Crossing
Direktionales System (ADX). Das direktionale System wurde von George Wilder in der Mitte der 70er Jahre als Ergänzung zu den PARABOLIC SAR System entworfen, und dann weiter entwickelt durch eine Reihe von Analysten.
Dies ist ein Impuls oder Signal-Indikator. Er ist sehr empfindlich und reagiert schnell auf Kursbewegungen.Complex_pairs
Ein deutlich sichtbares Fraktal ist erforderlich, um ein Signal zu veranlassen. Der zweite Punkt ist das Vorhandensein einer Hilfsspitze (Referenzspitze). Die Signallinie wird von den Fraktalen durch diese Hilfsspitzen gezeichnet...