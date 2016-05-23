Direktionales System (ADX). Das direktionale System wurde von George Wilder in der Mitte der 70er Jahre als Ergänzung zu den PARABOLIC SAR System entworfen, und dann weiter entwickelt durch eine Reihe von Analysten.

Die Eigenschaften dieses Indikators sind sehr ähnlich denen klassischer Oszillatoren und er kann in einer technischen Analyse genau so wie der RSI verwendet werden.