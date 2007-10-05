Смотри, как бесплатно скачать роботов
Complex_Common - индикатор для MetaTrader 4
- 5535
Автор: Семён Семёныч
Это импульсный индикатор или сигнальный. Он очень чувствительный и быстро реагирует на ценовые движения.
Статья про кластерные индикаторы.
Complex_pairs
Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика. От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия...DayImpuls_T3_v2
Модифицированная версия индикатора DayImplus 1.1.
Bunnygirl Cross and Daily Open
Основана на пересечении средних. Автор системы - утверждает, что где-то 90% сделок идут в плюс. А учитывая ее систему выходов можно собирать немаленький профит во время тренда.3C JRSX H
Благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания этот RSI имеет меньшее запаздывание и более гладкую форму кривой.