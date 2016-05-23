CodeBaseKategorien
TimeZones - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Alejandro Galindo

Zeigt 3 vertikale Linien, jeweils für eine Zeitzone.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7429

