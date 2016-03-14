Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Schaff Trend Cycle - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2120
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: FostarFX
Indikator Schaff Trend Cycle.
Indikator Schaff Trend Cycle.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7356
Pivot
Ein Pivot-Punkt ist ein Wendepunkt für die Richtung der Preisbewegung in einem Markt.Pivot Lines TimeZone
Der Indikator zeigt ein Maximum und ein Minimum vom vorherigen Tag.
ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4
Yurizan Bibliothek, die Bestimmung der Umstellung auf die Sommer- und WinterzeitSilverTrend_Signal
Indikator SilverTrend Signal.