Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Pivot Lines TimeZone - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 830
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Alejandro Galindo
Der Indikator zeigt ein Maximum und ein Minimum vom vorherigen Tag.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7343
Level Sensor
Der Indikator zeichnet die Struktur des Marktes.MA-Crossover_Alert
Zeigt Pfeile an den Stellen, wo sich zwei MAs kreuzen.
Pivot
Ein Pivot-Punkt ist ein Wendepunkt für die Richtung der Preisbewegung in einem Markt.Schaff Trend Cycle
Indikator Schaff Trend Cycle.