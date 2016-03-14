CodeBaseKategorien
Indikatoren

Pivot Lines TimeZone - Indikator für den MetaTrader 4

Urheber: Alejandro Galindo

Der Indikator zeigt ein Maximum und ein Minimum vom vorherigen Tag.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7343

