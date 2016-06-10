Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FirstStrike - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1223
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Mostra o primeiro que foi atingido, isto é, Low ou Hi para a barra atual.
FirstStrike
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7257
cloud's trade 2
Exemplo para o artigo de minha autoria, ainda não publicado. Um modelo útil para escrever os seus conselheiros.PowerTrend
Indicador de força (fase) da tendência.
EMA e SMMA idênticas
Este pequeno script demonstra claramente a identidade de duas médias móveis comunsReco system
It is a recovery system implemented in EA. But you can copy it to any other EAs.