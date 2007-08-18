Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FirstStrike - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5101
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Показывает что было достигнуто впервые - Low или Hi для текущего бара.
FirstStrike
EMA и SMMA идентичны
Этот крошечный скрипт наглядно демонстрирует идентичность двух распространенных мувинговКалькулятор Forex
Калькулятор просчитывает стоимость одного пункта валютной пары и максимальный стоп-лосс для указанного пользователем лота.
DynamicRS+Channel
Индикатор динамического уровня сопротивления-поддержки с фиксированным каналом.Cronex DeMarker
Триггер основанный на двух МА по DeMarker.