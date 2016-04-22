CodeBaseKategorien
Complex pairs - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
Author: Semen Semenovich

Die Idee des Indikators ist die Auswahl jeder einzelnen Währung aus den Währung-Paaren. Die Währungen wird gemessen in relativen Einheiten (Points). Die Summe aller Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Null.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7251

Complex Common Complex Common

Zeigt die überkauft- oder überverkauft-Zustände der Währungen im Verhältnis zueinander.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Chandelier Exit berechnet den Trailing Stopp basierend auf dem Maximum des maximalen Preises oder dem Maximum des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum.

MIndex MIndex

Der Indikator berechnet die Indizes von USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD und zeigt den Index des angegebenen Parameters in einem eigenen Fenster.

PowerTrend PowerTrend

Die Trend-Stärke (Phase) Indikator.