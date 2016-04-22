Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Complex pairs - Indikator für den MetaTrader 4
Author: Semen Semenovich
Die Idee des Indikators ist die Auswahl jeder einzelnen Währung aus den Währung-Paaren. Die Währungen wird gemessen in relativen Einheiten (Points). Die Summe aller Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Null.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7251
