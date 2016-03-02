お互いに対する通貨ペアの買われ過ぎ・売られ過ぎを表示します。

このインジケータのアイデアは、通貨ペアの通貨を個別に分けることに存します。通貨はポイントで表示されます。どんなときも、全ての通貨の合計はゼロに等しいです。