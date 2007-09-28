Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Brain Trend1 Stop - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4710
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не установлен
Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками.
Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками.
BrainTrend2 Stop
Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками. Для того, чтобы отличать цели, и BrainTrend2Stop использует Синие и Красные точки.Camarilla
Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.
Bykov Trend_Sig
Индикатор BykovTrend Sig.DJ Lines
Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».