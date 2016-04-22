CodeBaseKategorien
Indikatoren

SMI - Indikator für den MetaTrader 4

SMI.mq4 (3.89 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Rosh

Der SMI Indikator. Based on the "Momentum, Direction, and Divergence" book by Blau



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7203

