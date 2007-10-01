Смысл данного индикатора довольно прост: мы рисуем линии, которые помогают нам не забыть, какая сейчас фаза рынка и кто «хозяйничает» на рынке.

Ниже мы можем видеть различные времена сессий (азиатскую, европейскую, американскую) или различные фазы данных сессий.

Данные индикаторы легко видоизменяются под собственные нужды.