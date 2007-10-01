CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Time1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4605
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Смысл данного индикатора довольно прост: мы рисуем линии, которые помогают нам не забыть, какая сейчас фаза рынка и кто «хозяйничает» на рынке.

Ниже мы можем видеть различные времена сессий (азиатскую, европейскую, американскую) или различные фазы данных сессий.

Данные индикаторы легко видоизменяются под собственные нужды.

Pattern Pattern

Пишет тип свечи или небольшого паттерна в соответствии с общей установкой.

SMI SMI

Индикатор SMI. По книге Блау "Моментум, направленность и расхождение"

3shadeopen 3shadeopen

Так же относится к группе индикаторов, которые показывают время сессий.

BBwithFractdev BBwithFractdev

Буквально, «Полосы Боллинджера с дробным коэффициентом отклонения».