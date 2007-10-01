Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Time1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4605
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Смысл данного индикатора довольно прост: мы рисуем линии, которые помогают нам не забыть, какая сейчас фаза рынка и кто «хозяйничает» на рынке.
Ниже мы можем видеть различные времена сессий (азиатскую, европейскую, американскую) или различные фазы данных сессий.
Данные индикаторы легко видоизменяются под собственные нужды.
Pattern
Пишет тип свечи или небольшого паттерна в соответствии с общей установкой.SMI
Индикатор SMI. По книге Блау "Моментум, направленность и расхождение"
3shadeopen
Так же относится к группе индикаторов, которые показывают время сессий.BBwithFractdev
Буквально, «Полосы Боллинджера с дробным коэффициентом отклонения».