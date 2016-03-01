内容は非常に簡単です。相場の動行、又は「誰がお山の大将になるか」、忘れないようにする線を描画します。

下記では異なる取引セッション（アジアセッション・ヨーロッパセッション・米国セッション）の時間、又はトレンドが見られます。

このインディケータでは、お好みに設定を変更できます。