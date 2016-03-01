無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Time1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
内容は非常に簡単です。相場の動行、又は「誰がお山の大将になるか」、忘れないようにする線を描画します。
下記では異なる取引セッション（アジアセッション・ヨーロッパセッション・米国セッション）の時間、又はトレンドが見られます。
このインディケータでは、お好みに設定を変更できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7178
Pattern
設定によってちっちゃなパターンやローソク足のタイプを書いています。DJ Lines
インディケータDJ Linesは、ピボットポイントに関連しています。このようなインディケータは、「前日の価格からトレンド転換を示すブレイクポイントが算出できる」という概念をベースにしています。
3shadeopen
取引セッションの時間を表示するインディケータに関連しています。BBwithFractdev
正確に言えば、「偏移分数係数のあるボリンジャーバンド」です。