Индикаторы

Dynamic Zone RSI - индикатор для MetaTrader 4

В классической литературе, Индекс относительной силы описывается, как «Следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100 и сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%) величинах RSI».

Dynamic Zone RSI, с большим сглаживанием.

Dynamic Zone RSI

