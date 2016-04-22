CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ADXDMI - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
1158
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ADXDMI.mq4 (3.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: FXTEAM.

Eine Modifikation des populären ADX-Indikators. Nur ohne die Differenz der Linie (wörtlich der DMI-Indikator).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7164

Kaufman Kaufman

Kaufman Moving Average.

4Period_RSI_Arrows 4Period_RSI_Arrows

Die 4Period RSI-Indikator mit Pfeilen

Bollinger Bänder %b Bollinger Bänder %b

Die häufigste und wesentliche Änderung der Bollinger Bänder. Zeigt die Standardabweichung in einem separaten Fenster, ohne die Handelspsychologie zu beeinflussen.

Dynamic Zone RSI Dynamic Zone RSI

In der klassischen Literatur wird der relative-Stärke-Index beschrieben als "dem Preis folgender Oszillator zwischen 0 und 100, der die Stimmung für eine Trendänderung im Marktes anzeigt bei zu hoch (fast 100%) oder zu gering (nahe 0%)...