Die häufigste und wesentliche Änderung der Bollinger Bänder. Zeigt die Standardabweichung in einem separaten Fenster, ohne die Handelspsychologie zu beeinflussen.

In der klassischen Literatur wird der relative-Stärke-Index beschrieben als "dem Preis folgender Oszillator zwischen 0 und 100, der die Stimmung für eine Trendänderung im Marktes anzeigt bei zu hoch (fast 100%) oder zu gering (nahe 0%)...