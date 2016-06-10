Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Bollinger Bands Percent - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2110
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A modificação mais comum e essencial das bandas de Bollinger. Mostra as desviações normais em uma janela separada, sem incomodar psicologicamente ao negociar.
Bollinger Bands %b
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7165
Dynamic Zone RSI
Na literatura clássica, o Índice de força relativa é descrito como um «oscilador de acompanhamento do preço que flutua no intervalo entre 0 e 100 e indica o desejo do mercado para uma mudança na tendência, valores RSI altos (perto de 100%) ou pequenos (perto de 0%)...NB_SHI_Channel
Indicador de canal realmente útil.